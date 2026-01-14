Gdo Buttarelli | pronti a rispondere ad Antitrust noi freno a inflazione

Federdistribuzione, rappresentante della grande distribuzione italiana, si prepara a rispondere all’Antitrust in merito all’indagine sulle dinamiche dei prezzi alimentari. La recente crescita dei costi, superiore all’indice generale dei prezzi al consumo, solleva interesse sulla corretta evoluzione dei prezzi nel settore. L’associazione intende chiarire il proprio ruolo nel contenimento dell’inflazione e garantire trasparenza nel mercato.

Milano, 14 gen. (askanews) – Federdistribuzione è pronta a fornire le proprie spiegazioni all'Antitrust nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata il 16 dicembre scorso sulla grande distribuzione per la corsa dei prezzi alimentari, che negli ultimi 4 anni sono cresciuti del 24,9% a fronte di un +17,3% dell'indice generale dei prezzi al consumo. A dirlo è il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, che replica punto su punto ai temi sollevati dall'autorità, precisando che "entro fine gennaio forniremo alcune spiegazioni sperando poi di essere auditi". "Abbiamo ricevuto prima di Natale l'informativa dell'Antitrust su questa indagine conoscitiva a cui risponderemo senza problemi su tutte le evidenze indicate – ha detto Buttarelli ad askanews – come associazione forniremo le nostre spiegazioni poi l'Antitrust audirà anche le singole aziende.

Schlein: «Stabilità e controllo dei prezzi? Serve un grande patto anti-inflazione con la Gdo» La replica di Buttarelli (Federdistribuzione): mancano le condizioni - «Credo che l'Italia dovrebbe fare un grande accordo con la Grande distribuzione organizzata (Gdo) per garantire stabilità e controllo sull'andamento dei prezzi dei generi di prima necessità e ...

