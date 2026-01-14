Gazzaniga approvato il nuovo Pgt Il sindaco Merelli | Valorizziamo le costruzioni esistenti
Il Consiglio Comunale di Gazzaniga ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), un documento che definisce le linee di sviluppo urbanistico del paese per i prossimi dieci anni. Il sindaco Merelli sottolinea l’importanza di valorizzare le costruzioni esistenti, mantenendo un approccio equilibrato tra sviluppo e tutela del patrimonio locale. Il nuovo PGT mira a promuovere una crescita sostenibile e responsabile del territorio comunale.
Gazzaniga. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), uno strumento urbanistico moderno, dinamico e semplificato, pensato per accompagnare lo sviluppo del paese nei prossimi dieci anni. “Il nuovo PGT, commenta il Sindaco di Gazzaniga Mattia Merelli, nasce con una visione chiara e concreta del futuro di Gazzaniga, capace di rispondere alle esigenze attuali della comunità e di favorire uno sviluppo equilibrato sotto il profilo urbanistico, economico e residenziale, nel rispetto del territorio e della sua identità.” Durante il percorso e approvazione, l’Amministrazione comunale ha promosso un costante confronto con cittadini, i tecnici e le imprese del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
