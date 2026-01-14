Gaza non si ferma l’emergenza umanitaria

Da tv2000.it 14 gen 2026

L’emergenza umanitaria a Gaza prosegue, con condizioni di crescente difficoltà per la popolazione civile. Nel frattempo, nell’area sotto il controllo dell’esercito israeliano, si registrano continui scontri e sparatorie. La situazione rimane complessa e critica, richiedendo un’attenzione costante e interventi mirati per alleviare le sofferenze e favorire una soluzione duratura.

