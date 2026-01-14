Gaza non si ferma l’emergenza umanitaria

L’emergenza umanitaria a Gaza prosegue, con condizioni di crescente difficoltà per la popolazione civile. Nel frattempo, nell’area sotto il controllo dell’esercito israeliano, si registrano continui scontri e sparatorie. La situazione rimane complessa e critica, richiedendo un’attenzione costante e interventi mirati per alleviare le sofferenze e favorire una soluzione duratura.

Gaza, catastrofe umanitaria: continuano le morti per freddo e 5 uccisi sotto i palazzi già danneggiati crollati - Un sistema di bassa pressione ha portato temperature rigide, piogge intense e venti gelidi sull’enclave costiera, dove decine di migliaia di sfollati sopravvivono in rifugi precari e del tutto inadegu ... globalist.it

L'emergenza umanitaria a Gaza e il dovere di soccorrere - La tregua registra ancora morti a causa delle armi che non hanno mai smesso di assordare i cieli. msn.com

Gaza, non si ferma l’emergenza umanitaria

Gaza, la tregua non ferma le morti: in 24 ore almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi sono stati feriti dalle truppe dell'Idf facebook

