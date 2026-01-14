L’inviato speciale degli Stati Uniti Witkoff ha annunciato l’avvio della Fase Due del piano di pace per Gaza, con l’obiettivo di definire il nuovo Comitato Nazionale per l’Amministrazione della Striscia. Questa fase di transizione, prevista fino al 31 dicembre 2027, segna un passo importante nel processo di stabilizzazione e amministrazione della regione, dopo l’accordo sugli ultimi dettagli necessari per la sua implementazione.

La Fase Due del piano di pace di Trump per Gaza può avere inizio. Mancavano solo gli ultimi dettagli sulla composizione del Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (Ncag) che dovrà amministrare la Striscia in un periodo di transizione che durerà idealmente fino al 31 dicembre 2027. L’intesa, anche su questo punto, è stata trovata e così l’inviato speciale americano, Steve Witkoff, ha annunciato che, dopo l’approvazione del cronoprogramma da parte delle Nazioni Unite, il 18 novembre scorso, la Fase Due può avere inizio: “Oggi, a nome del Presidente Trump, annunciamo il lancio della Fase Due del piano in 20 punti del presidente per porre fine al conflitto di Gaza, che passa dal cessate il fuoco alla smilitarizzazione, alla governance tecnocratica e alla ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’inviato speciale Usa Witkoff: “Diamo inizio alla Fase Due del piano di pace”. Ecco cosa prevede

L’ex inviato Onu Nickolay Mladenov indicato come direttore generale del Consiglio per la Pace voluto da Donald Trump. Obiettivo: supervisionare la fase più delicata del piano su Gaza, tra disarmo di Hamas, forza internazionale, ritiro israeliano e ricostruzion facebook