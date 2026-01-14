Gaza al via la fase due del piano di pace Usa | ecco chi guiderà il governo di transizione

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'inizio della seconda fase del piano di pace per Gaza, segnando un passo importante verso una soluzione duratura. Questa fase prevede la formazione di un governo di transizione volto a stabilizzare la regione e favorire il processo di pace. L’attenzione rimane alta sulle dinamiche politiche e sulla possibilità di un progresso concreto nel contesto complesso della Striscia.

Gli Stati Uniti annunciano l'avvio di una nuova e delicata fase per il futuro della Striscia di Gaza. A renderlo noto è stato Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, che in un messaggio pubblicato su X ha ufficializzato l'inizio della Fase Due del piano internazionale " per porre fine al conflitto di Gaza ", segnando il passaggio dal cessate-il-fuoco alla smilitarizzazione, alla governance tecnocratica e alla ricostruzione. Secondo quanto illustrato da Witkoff, il cuore della nuova fase è la creazione di un' amministrazione palestinese di transizione a carattere tecnico, il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza ( Ncag), incaricato di guidare il territorio durante il periodo post-bellico. Leggi anche: Gaza, transizione e seconda fase del piano di pace: l'obiettivo di Trump entro Natale Leggi anche: Gaza, al via fase 2 del "piano di pace" Usa dopo sì a risoluzione Onu: a Isf processo di smilitarizzazione e distruzione infrastrutture Hamas Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. MO, media: delegazione Hamas presto al Cairo per colloqui fase 2; Distrutti oltre 2500 edifici a Gaza dopo il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times - Le Forze di difesa israeliane restano in allerta per possibili scenari a sorpresa in relazione alla situazione in Iran; Israele minaccia una nuova aggressione di Gaza; Abbas lascia l'ospedale di Ramallah. Nella Striscia altri due bambini morti di freddo. Witkoff lancia la Fase Due del piano di pace per Gaza - (ANSA) – NEW YORK, 14 GEN – "Oggi annunciamo il lancio della fase due del piano in 20 Punti" di Donald Trump "per porre fine al conflitto di Gaza".

Gaza, Witkoff: “Al via fase 2 piano Trump, si passa a smilitarizzazione e governance” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Witkoff: “Al via fase 2 piano Trump, si passa a smilitarizzazione e governance” ... tg24.sky.it

Gaza, Witkoff lancia la fase 2 del piano Trump - Il governo egiziano ha annunciato l’accordo sui membri del comitato di tecnici palestinesi per la transizione del potere politico nella Striscia ... ilsole24ore.com

Il team Mladenov per Gaza. La guida della fase 2 al bulgaro, cresciuto con Soros e scelto da Trump (di G. Belardelli) x.com

Hamas al Cairo per i negoziati sulla fase due del piano Trump per Gaza.Wafa: 3 palestinesi uccisi da un drone israeliano. Siria, le forze curde si sono ritirate da un quartiere di Aleppo. Yemen, i separatisti filo-Emirati "non si uniranno sotto i Sauditi". Tutti gli ag facebook

