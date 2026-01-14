Gatti vede la convocazione col Cagliari ma il futuro è incerto | tornano a suonare quelle sirene

Gatti è stato convocato per la partita contro il Cagliari, ma il suo futuro in maglia Juventus rimane incerto. Le voci di mercato continuano a circolare, alimentando dubbi sulla sua permanenza. La situazione resta da monitorare, mentre il club e il giocatore valutano le prossime mosse in un contesto di incertezza.

. E Kelly ha scalato posizioni. Il mese di gennaio si preannuncia decisivo e ricco di sfumature per Federico Gatti. Il difensore della Juventus si appresta a vivere un momento di svolta: dopo un mese e mezzo di stop forzato a causa dell’infortunio al menisco rimediato a inizio dicembre, l’azzurro è finalmente pronto a tornare nell’elenco dei convocati. Per la trasferta di sabato contro il Cagliari, Gatti dovrebbe riaggregarsi al gruppo insieme a Francisco Conceiçao, anche lui al rientro dopo i recenti acciacchi muscolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus subito al lavoro: Conceicao e Gatti recupereranno per il Cagliari?; Infortunati Juve | gli aggiornamenti su Gatti e Conceicao dopo l’allenamento odierno Cosa filtra in vista del Cagliari ultimissime.

Juventus, novità in allenamento verso il Cagliari: ecco come stanno Gatti e Vlahovic - Glimt è stata tutto tranne che facile per la Juventus ma alla fine i bianconeri grazie alle reti di Openda, McKennie e David sono riusciti a portare a casa la ... tuttosport.com

