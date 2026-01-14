Gasperini e il mercato della Roma | Obiettivo far giocare i sedicenni? Ok basta che sia chiaro
Gian Piero Gasperini commenta la situazione della Roma e il mercato, sottolineando l’obiettivo di far esordire i sedicenni, purché sia chiaro. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino, il tecnico apprezza l’approccio propositivo della squadra, pur esprimendo il rammarico per il risultato. La discussione si concentra sulle strategie di sviluppo e valorizzazione dei giovani, in un contesto di crescita progressiva.
Gian Piero Gasperini si gode la parte positiva dell'eliminazione di Coppa Italia col Torino, una Roma propositiva in campo:?Peccato solo per il risultato, un rammarico". Poi sul mercato e i nuovi prospetti: "Mai avuto problema con i ragazzi, ma se questo è l'obiettivo che sia chiaro e condiviso da tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
