In Garlasco, emergono nuovi dubbi sul caso Chiara Poggi. Un medico ha suggerito che l’omicidio potrebbe essere stato compiuto da più persone, contraddicendo la ricostruzione ufficiale che indicava l’aggressione iniziata all’ingresso. Questa ipotesi si basa su una revisione delle evidenze, tra cui l’analisi dei luoghi e delle testimonianze, aprendo nuovi interrogativi sulla dinamica del delitto del 2007.

L'aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata in cucina e non davanti alla porta d'ingresso, come invece aveva stabilito la perizia dei Ris di Parma nel 2007, a pochi mesi dal delitto. È quanto sostiene l'ex poliziotto Dario Radaelli che, questa mattina, è intervenuto ai microfoni di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci, per illustrare i dettagli della consulenza tecnica elaborata su richiesta degli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi. L'elaborato, da cui emergerebbe una nuova dinamica omicidiaria, sarà consegnato ai due difensori nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, i dubbi del medico: "L'omicidio di Poggi potrebbe essere stato commesso da più persone"

Leggi anche: Garlasco, spunta il Baby Tonfa: l’arma dell’omicidio di Chiara Poggi può essere un portachiavi da autodifesa

Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: “Dna compatibile con Sempio”.Ma dubbi sull’origine

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Garlasco in TV, lite in diretta sulle presunte impronte di Stasi: Non hanno lavorato bene, Osservazioni stantie; Garlasco, cosa non torna del Dna di Stasi sui pedali della bicicletta; Andrea Sempio preoccupato solo dall'impronta 33 tra gli indizi del caso di Garlasco per il rinvio a giudizio; Garlasco: DNA di Chiara finito in modo sospetto sui pedali della bicicletta di Stasi (per Le Iene).

Garlasco, i dubbi del medico: "L'omicidio di Poggi potrebbe essere stato commesso da più persone" - L’aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata in cucina e non davanti alla porta d’ingresso, come invece aveva stabilito la perizia dei ... iltempo.it