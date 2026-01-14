Garlasco Chiara Poggi aggredita in cucina | cambia tutto

A Garlasco, nuove indagini rivedono i dettagli dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo i periti della famiglia, l’aggressione sarebbe avvenuta in cucina anziché all’ingresso della villetta di via Pascoli. Questa ricostruzione modifica la versione dei fatti e apre nuovi aspetti sul caso, che continua a essere oggetto di attenzione e analisi da parte delle autorità.

A Garlasco la verità, a distanza di anni, continua a cambiare stanza. Non più l’ingresso della villetta di via Pascoli, ma la cucina: è lì che, secondo una nuova ricostruzione dei periti della famiglia Poggi, sarebbe iniziata l’aggressione a Chiara, culminata poi nell’omicidio. Una sequenza alternativa rispetto a quella fissata nel 2007 (basata sulle tracce di sangue ritrovate sul luogo del delitto) e che portò comunque alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni. A rilanciare l’ipotesi sono i consulenti della famiglia Poggi impegnati a “ridisegnare l’azione omicidiaria”. “Abbiamo concluso il nostro lavoro”, spiega al Corriere della Sera il perito Dario Redaelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

