Game District supera i 2,2 miliardi di download a livello globale nel 2025

Nel 2025, Game District ha raggiunto oltre 2,2 miliardi di download a livello globale, confermando la crescita delle aziende di gaming nell’area MENAP. Con 22 milioni di utenti attivi giornalieri e un aumento significativo dei ricavi, l’azienda dimostra come sia possibile espandersi con efficacia a livello internazionale mantenendo un approccio rigoroso e sostenibile.

DUBAI — Con 2,2 miliardi di download, 22 milioni di utenti attivi giornalieri (DAU) raggiunti nel picco massimo e una forte crescita dei ricavi, Game District dimostra che le aziende di gaming nate nell'area MENAP possono crescere su scala globale con efficienza e rigore operativo. Game District, azienda di mobile gaming con sede nell'area MENAP e attiva in Pakistan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, ha annunciato che nel 2025 il suo portafoglio di titoli ha superato 2,2 miliardi di download. Un risultato che colloca la società tra il ristretto gruppo di publisher globali capaci di raggiungere numeri di questa portata nell'arco di un solo anno.

