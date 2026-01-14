Galeazzo Bignami e la flotilla per Teheran i social | Non è sul mare

Galeazzo Bignami ha recentemente sollevato una domanda sui social media: “Qualcuno ha visto salpare una flotilla per Teheran?”. La sua richiesta ha suscitato reazioni e ironie online, evidenziando come alcuni commentatori abbiano scherzato sull’assenza di una vera e propria “flotilla” per la capitale iraniana. Si tratta di un esempio di come le dichiarazioni pubbliche possano generare discussioni e interpretazioni diverse nel contesto digitale.

“Qualcuno ha visto salpare una flotilla per Teheran?”. E’ la domanda che pone sui social Galeazzo Bignami, scatenando l’ironia del popolo del web. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera fa riferimento a due eventi noti: il viaggio verso Gaza delle imbarcazioni degli attivisti della Freedom Flotilla e le proteste di questi giorni in Iran che avrebbero già causato migliaia di morti. Qualcuno ha visto salpare una flotilla per Teheran? — Galeazzo Bignami (@galeazzobignami) January 12, 2026 L’ironia social: “Hanno spostato Teheran sul mare”. In tanti su X rispondono a Bignami postando mappe geografiche per ricordare che Teheran, a differenza di Gaza, non è sul mare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Galeazzo Bignami e la “flotilla per Teheran”, i social: “Non è sul mare” Leggi anche: Omicidio del capotreno, Galeazzo Bignami (FdI): “Stop all’industria dell’accoglienza” Leggi anche: House of cards all'italiana: perché Giorgia Meloni e Galeazzo Bignami hanno ragione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chi è Galeazzo Bignami, il parlamentare di FdI braccio destro di Meloni - Nato a Bologna nel 1975, figlio d’arte e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami è il fedelissimo di Giorgia Meloni finito ora al centro delle polemiche politiche. tg24.sky.it Un comunicato insolitamente duro di Mattarella - La presidenza della Repubblica ha diffuso un durissimo – rispetto ai suoi toni soliti – comunicato dopo che Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, aveva chiesto la smentita di ... ilpost.it Foto nazi, gaffe e guai: la scalata al partito di Bignami all’ombra di Giorgia - ROMA – Di Giorgia Meloni si sente dire spesso che è brava, scaltra, anche coraggiosa e che in Europa, sta facendo assai meglio di quel che si temeva. repubblica.it Galeazzo Bignami ha pensato di fare una battuta. Di quelle che, nella sua testa, dovevano suonare come una provocazione intelligente. E così, nel tentativo di irridere i volontari della Flotilla che partirono per Gaza, ha scritto testualmente: “Qualcuno ha visto s facebook Qualcuno ha visto salpare una flottiglia per Teheran» chiede polemicamente l’impavido Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Flottiglia: per l’Iran non li abbiamo visti salpare» rilancia il profilo ufficiale di Fratelli d’Italia, il partito della p x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.