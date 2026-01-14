Futuristi monelli rivoluzionari | Disturbatori anche col fascismo Il mondo li esalta l’Italia li nasconde

Il Futurismo, movimento d’avanguardia nato in Italia all’inizio del XX secolo, si distingue per la sua volontà di rompere con le tradizioni e di abbracciare la modernità. Tra audacia, ribellione e velocità, i futuristi hanno lasciato un’impronta significativa nella storia artistica e culturale del paese, spesso al centro di controversie. Questo articolo esplora le caratteristiche di un movimento che ha rivoluzionato il panorama italiano e internazionale, mantenendo un equilibrio tra innovazione e complessità.

"Audacia, ribellione, velocità". Non ci poteva essere titolo migliore. In una parola: Futurismo! Unica avanguardia italiana del Novecento. Furiosa e iconoclasta dichiarazione d’amore per il progresso, la tecnologia, il non convenzionale. Alle spalle, il superuomo. Di fianco, la curiosità fascista. Si è detto molto. Ma molto rimane da dire. Come si scopre nel nuovo libro di Giordano Bruno Guerri, appena uscito per Rizzoli. Oggi alle 18.30 la presentazione in Galleria. Con il presidente del Vittoriale pronto a raccontare di queste "vite strabilianti". Giordano Bruno, perché i Futuristi? "Perché sono un problema irrisolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Futuristi, monelli rivoluzionari: "Disturbatori anche col fascismo. Il mondo li esalta, l’Italia li nasconde" Leggi anche: Allegri difende Giménez: “È bravo. I gol li ha sempre fatti e li farà anche nel Milan” Leggi anche: “Stragi d’Italia”, la presentazione del libro di Lodato e Li Gotti: “Governo nasconde trama nera, vuole l’oblio” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Futuristi, monelli rivoluzionari: Disturbatori anche col fascismo. Il mondo li esalta, l’Italia li nasconde.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.