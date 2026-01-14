Fusaggine o Berretto del Prete | bella e pericolosa si trova anche da noi
La Fusaggine, nota anche come Berretto del Prete, è una pianta che cresce ai margini di boschi e siepi. Riconoscibile per la forma particolare dei suoi frutti, è una specie bella da osservare ma velenosa. È importante conoscere questa pianta per riconoscerla e evitarne l’ingestione, rispettando così la sua presenza nel nostro territorio.
Ai margini del bosco o nelle siepi, possiamo ancora ammirare la pianta della Fusaggine, detta anche Berretta del Prete per la forma dei suoi frutti bellissimi, che sono però velenosi. Questo arbusto, chiamato comunemente Berretto del prete o Fusaggine, cresce nei boschi misti di latifoglie ma lo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
