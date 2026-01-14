Fusaggine o Berretto del Prete | bella e pericolosa si trova anche da noi

La Fusaggine, nota anche come Berretto del Prete, è una pianta che cresce ai margini di boschi e siepi. Riconoscibile per la forma particolare dei suoi frutti, è una specie bella da osservare ma velenosa. È importante conoscere questa pianta per riconoscerla e evitarne l’ingestione, rispettando così la sua presenza nel nostro territorio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.