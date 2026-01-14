Furto in una villa nel Varesotto il proprietario accoltella il ladro che poi muore in ospedale

Un episodio di cronaca si è verificato a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove un ladro è rimasto ferito mortalmente dopo essere stato colpito dal proprietario di casa durante un tentativo di furto. L’uomo, successivamente trasportato in ospedale, non è sopravvissuto alle ferite. La vicenda solleva questioni sulla legittima difesa e sulla sicurezza nelle abitazioni private.

AGI - Un ladro di appartamento è morto dopo essere stato aggredito dal proprietario di casa a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. L'uomo è deceduto all'ospedale di Magenta, dopo essere stato scaricato all'ingresso del pronto soccorso dai complici. La dinamica dell'aggressione in provincia di Varese . Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 11, due uomini si sono introdotti nella villa. All'interno dell'abitazione c'era però il proprietario di casa, che, udito un rumore, e ha sorpreso i delinquenti. Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi pugni al volto mentre uno dei due criminali è stato invece raggiunto da una coltellata sferrata dal padrone di casa.

Abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, aveva appena tentato un furto in villa ed è stato accoltellato dal proprietario - Il giallo dell’uomo ferito lasciato davanti all’ospedale di Magenta, scoperto questa mattina, ha trovato nel corso delle ore una drammatica spiegazione. ilnotiziario.net

Furto in villa a Lonate Pozzolo finisce in tragedia: ucciso uno dei ladri con una coltellata - Sorpreso dal proprietario, uno dei malviventi, un rom 37enne, è stato accoltellato durante lo scontro. laprovinciadivarese.it

Furto in una villa, ladro muore accoltellato dal proprietario. Parente: Ha fatto bene, si è difeso

