Furto al Liz Gallery smartphone spariti dagli scaffali | indagato 35enne

Un furto aggravato di smartphone di ultima generazione è avvenuto presso il centro commerciale Liz Gallery di Montesarchio. Un uomo di 35 anni è stato individuato come indagato in relazione all’episodio. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Furto aggravato di telefoni cellulari di ultima generazione all'interno del centro commerciale "Liz Gallery" di Montesarchio. La Procura della Repubblica di Benevento ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a un 35enne del posto, ritenuto responsabile della sottrazione di diversi smartphone da un punto vendita di telefonia. All'uomo viene contestata l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, circostanza che avrebbe agevolato l'azione criminosa all'interno dell'esercizio commerciale. Il furto avrebbe provocato un danno economico rilevante al negozio preso di mira.

