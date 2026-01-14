Fumogeno in campo durante Real Putignano-Trepuzzi | Daspo di due anni per un 25enne

Il questore di Bari ha disposto un Daspo di due anni nei confronti di un 25enne di Trepuzzi, responsabile del lancio di un fumogeno durante la partita tra Real Putignano e Trepuzzi. La misura mira a garantire la sicurezza negli eventi sportivi e a prevenire comportamenti violenti o pericolosi in occasione di manifestazioni sportive.

