Fumogeno in campo durante Real Putignano-Trepuzzi | Daspo di due anni per un 25enne

Da baritoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Bari ha disposto un Daspo di due anni nei confronti di un 25enne di Trepuzzi, responsabile del lancio di un fumogeno durante la partita tra Real Putignano e Trepuzzi. La misura mira a garantire la sicurezza negli eventi sportivi e a prevenire comportamenti violenti o pericolosi in occasione di manifestazioni sportive.

Un Daspo della durata di due anni è stato emesso dal questore di Bari nei confronti di un 25enne residente a Trepuzzi, in provincia di Lecce, ritenuto responsabile del lancio di un fumogeno in campo durante una partita disputata a Putignano.Il provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi dove si. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fumogeno acceso durante la partita: Daspo di un anno per tifoso del Mesagne

Leggi anche: Rissa in campo durante il match Under 18: DASPO per 9 persone, tra cui 5 giovani calciatori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

fumogeno campo durante realReal Putignano-Trepuzzi. Daspo di 2 anni per un 25enne: lanciò un fumogeno in campo durante - L'uomo causò un «concreto pericolo per l’incolumità pubblica» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

fumogeno campo durante realMatch Real Putignano - Trepuzzi, identificato e sottoposto a Daspo per 2 anni il giovane che lanciò il fumogeno in campo - Il 25enne di Trepuzzi è stato sanzionato con il Daspo (divieto di accesso agli stadi) ... informatissimo.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.