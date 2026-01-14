Fughe poltrone e sicurezza | Salvini tra difficoltà e rilanci

L’attuale scenario politico vede la Lega affrontare difficoltà interne, con alcuni deputati che scelgono di lasciare il partito e passare al gruppo Misto o a Forza Italia. Matteo Salvini si mostra relativamente sereno di fronte a questa situazione, cercando di mantenere saldo il proprio ruolo. In questo contesto, si analizzano le sfide e le possibili strategie di rilancio del partito, tra tensioni, fughe e proposte di rinnovamento.

La Lega perde pezzi in Parlamento e potrebbe perderne altri. Ma lui fa spallucce. Qualche giorno fa i deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno lasciato il partito per il gruppo Misto di Montecitorio e sono dati in entrata nelle fila di Forza Italia. Davanti alle telecamere, però, Matteo Salvini mostra ottimismo. «Possono entrarne altri», prevede, rispondendo ai cronisti. Nella sala Salvadori del gruppo Lega a Montecitorio, parlando a porte chiuse ai segretari regionali, poco prima era stato più esplicito. «Se esce un sindaco mi dispiace, dico la verità», ha detto. «Se escono due parlamentari, amen, vadano pure. 🔗 Leggi su Lettera43.it

