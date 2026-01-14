Frosinone pedone investito su via Marittima | è grave

Un incidente si è verificato in via Marittima a Frosinone, dove un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. La persona coinvolta è stata soccorsa e si trova in condizioni gravi. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e l’intera dinamica. La situazione richiede attenzione e rispetto delle procedure di sicurezza.

Un grave incidente si è verificato in via Marittima, a Frosinone, dove un pedone è stato investito da una Toyota mentre stava attraversando la carreggiata.Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire.

Investito un uomo in via Marittima: è grave - Grave incidente poco fa in via Marittima, dove un uomo di origine straniera è stato investito da un'auto in transito. ciociariaoggi.it

