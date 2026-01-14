Gli studenti del Vallisneri di Lucca sono rimasti fuori dalla scuola in segno di protesta, a causa di temperature insolitamente fredde all’interno degli ambienti scolastici. La scarsa differenza tra temperatura esterna e interna ha portato gli studenti a preferire il cortile, evidenziando problemi legati al riscaldamento e al comfort nelle aule. Una questione che richiama l’attenzione sulla gestione degli ambienti scolastici e sul benessere degli studenti.

Lucca, 14 gennaio 2026 – Se la differenza tra la temperatura interna ed esterna è minima, tanto vale scendere in cortile. E’ qui che ha infatti preso forma la protesta spontanea di circa duecento studenti del liceo scientifico Vallisneri, che ieri mattina hanno scelto di non tornare in classe dopo la ricreazione. Il motivo della mobilitazione è lo stesso che accomuna tanti ‘colleghi’ di tutto il Paese: aule gelide al rientro delle vacanze di Natale, quando i termometri crollano ai minimi. È questo anche il caso dell’istituto lucchese, e in particolare del ‘vecchio’ padiglione, dove gli alunni hanno potuto constatare – sebbene con strumenti casalinghi e non professionali – temperature anche di 11 gradi nelle aule, solo due o tre in più rispetto a quell dell’esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Freddo e gelo in classe. Gli studenti del Vallisneri di Lucca restano fuori per protesta

