Frau chiude il tour europeo a Lecco
Frau conclude il suo tour europeo a Lecco, portando sul palco il risultato di un percorso musicale che ha attraversato librerie indipendenti in Italia e in Europa. L’appuntamento finale di
Dopo aver portato la sua musica nelle librerie indipendenti di Italia ed Europa, il cantautore lecchese Frau torna a casa per l'ultimo appuntamento de "La seconda notte tour". Sabato 17 gennaio, a partire dalle 18, l'Officina Badoni ospiterà un evento gratuito che unisce musica e letteratura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Frau chiude il tour europeo a Lecco - Il cantautore lecchese conclude "La seconda notte tour" sabato 17 gennaio con una serata tra musica e letteratura ispirata a Dostoevskij ... leccotoday.it
