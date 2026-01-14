Frattesi Nottingham sempre alla finestra | attenzione all’ipotesi scambio

Davide Frattesi continua a essere al centro delle discussioni di mercato dell’Inter, con Nottingham Forest che mantiene un interesse costante. Si valutano diverse opzioni, incluso uno scambio, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La situazione rimane in evoluzione, mentre le trattative si sviluppano in modo riservato e senza annunci ufficiali. Il futuro del centrocampista italiano resta un punto di attenzione nel panorama del calciomercato invernale.

Frattesi. Il futuro di Davide Frattesi resta uno dei temi più caldi del mercato invernale dell’ Inter. A fare il punto sulla possibile uscita del centrocampista nerazzurro sono stati due tra i maggiori esperti di mercato, Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Secondo Fabrizio Romano, i tempi dell’operazione non sono ancora maturi: “ Il discorso Frattesi può diventare avanzato nelle prossime settimane, anche perché complice l’infortunio di Calhanoglu l’Inter ha bisogno di Frattesi. Gioca l’infrasettimanale col Lecce, poi c’è la Champions e non si possono modificare le liste “. Per questo motivo, come sottolinea Romano, “ la prossima settimana si può entrare nel vivo, cercando di capire quale delle piste si può scaldare di più “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

