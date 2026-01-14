L'infortunio di Calhanoglu potrebbe influenzare la trattativa di cessione di Frattesi, bloccando o modificando le modalità di trasferimento. Attualmente, si analizzano le opzioni più probabili per il centrocampista nerazzurro e l’impatto della condizione fisica del giocatore turco sul mercato. Questa situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle decisioni delle parti coinvolte e alle possibili conseguenze sullo sviluppo delle trattative.

per il centrocampista nerazzurro. Il destino di Davide Frattesi è al centro di un complesso intreccio di mercato che coinvolge l’ Inter, la Juventus e diversi club internazionali. Sebbene la pista bianconera resti sullo sfondo, la situazione ha subito un rallentamento, come spiegato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. L’esperto ha evidenziato come le contingenze attuali costringano i nerazzurri a trattenere, almeno per ora, il centrocampista azzurro: « È un discorso che può diventare avanzato nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, l’infortunio di Calhanoglu blocca la cessione? La situazione e la destinazione più probabile

