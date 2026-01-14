Oggi a Fratte si svolge una conferenza di servizi cruciale per lo stabilimento industriale, incentrata sul rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. La decisione assunta in questa occasione determinerà il futuro delle attività dell’impianto, rappresentando un passaggio fondamentale per la sua continuità e conformità alle normative ambientali vigenti.

È una giornata chiave per il futuro dello stabilimento industriale di Fratte. Nella mattinata di oggi è infatti in programma la conferenza di servizi decisoria chiamata a esprimersi sul riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, atto indispensabile per la prosecuzione delle attività. Il nodo dell’autorizzazione. Il procedimento riguarda un’autorizzazione con valenza di rinnovo e con modifiche sostanziali, necessarie per l’adeguamento dell’impianto alle normative ambientali vigenti. Un eventuale esito negativo comporterebbe l’impossibilità di continuare la produzione. L’appuntamento è fissato per le ore 10. 🔗 Leggi su Zon.it

Zon.it - Fratte, giornata decisiva per lo stabilimento industriale: in bilico il rinnovo dell'autorizzazione ambientale

