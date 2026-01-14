Franka uccisa nel bosco i vicini del compagno chef accusato di omicidio | Siamo sconvolti

Nella tranquilla zona di Firenze, si è verificato un tragico episodio che ha coinvolto una giovane donna, Franka, trovata morta nel bosco. Il compagno, uno chef noto nella comunità, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. I vicini, sconvolti, descrivono l’uomo come una persona gentile, ma la vicenda mette in discussione l’immagine pubblica e solleva interrogativi sulla reale natura degli eventi.

Firenze, 14 gennaio 2026 – “Sembrava una persona gentile, ma evidentemente basta poco per cadere in un cliché. Ricordo che da settembre ha iniziato a venire con assiduità qui per stare con la madre malata. Lo abbiamo visto spesso con un bambino piccolo, meraviglioso. Onestamente siamo ancora sotto shock ”. I vicini di casa della madre di Emiliano Milza sono turbati per quello che, di ora in ora, sta emergendo sul suo conto. Mai avrebbero pensato che proprio lui, secondo quanto emerso dall’indagine della Procura di Firenze, potesse essere accusato e arrestato per l’omicidio della compagna: Franka Ludwig, 52 anni tedesca, trovata senza vita nei boschi di San Godenzo il 2 luglio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

