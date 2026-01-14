Francesco Inzoli | Ho adottato la rincorsa di Furlani Allenarsi con Diaz é uno stimolo

Francesco Inzoli, ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone su OA Sport, condivide la sua esperienza di allenamento con Furlani e Diaz, sottolineando come questa sfida rappresenti per lui uno stimolo costante. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla determinazione e l’impegno necessari nel mondo dello sport di alto livello.

Francesco Inzoli è stato l'ospite dell'ultima puntata di Sprint Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. L'atleta azzurro, specialista di velocità e salto in lungo, ha analizzato il suo momento, tra un 2025 che ha detto molto e un 2026 ricco di obiettivi personali. "Dopo un 2024 non eccezionale per colpa di qualche problema fisico di troppo, nel 2025 avevo grandi aspettative sin dalla stagione invernale. Erano anni che non svolgevo una preparazione impeccabile. Ho subito messo a segno il mio personale, quindi ho conquistato il titolo indoor Promesse. Diciamo che avevo messo buone basi per la stagione continuando in vista della stagione outdoor nella quale ho avuto solo una piccola interruzione per un problema alla caviglia.

