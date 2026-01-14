Francesca Cao - On Becoming A Wolf
Il 24 gennaio 2026 alle 17.30, la Galleria Zema ospiterà la mostra
Il giorno 24 gennaio 2026 alle ore 17.30 la Galleria Zema presenta la mostra On Becoming A Wolf di Francesca Cao, un progetto fotografico sviluppato e curato dall’artista stessa attraverso l’Errore Metodico, una tecnica fotografica analogica brevettata, basata sulla sovrapposizione intenzionale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Andreas Muller risponde agli haters: “Parlate ma non sapete un cao”**
Leggi anche: Stasera in tv venerdì 7 novembre: The Wolf of Wall Street
Francesca Cao. On becoming a wolf.
Francesca Cao. On Becoming A Wolf - On Becoming A Wolf è il progetto fotografico di Francesca Cao a Roma, una narrazione interiore tra memoria, inconscio ed errore. itinerarinellarte.it
Psicologia quotidiana Francesca Cardini. . Bambini come contenuti social #Psicologia #salutementale #genitorialitaconsapevole facebook
Francesca Ungaro (@franciungaro) / Posts / X x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.