Francesca Cao - On Becoming A Wolf

Da romatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 gennaio 2026 alle 17.30, la Galleria Zema ospiterà la mostra

Il giorno 24 gennaio 2026 alle ore 17.30 la Galleria Zema presenta la mostra On Becoming A Wolf di Francesca Cao, un progetto fotografico sviluppato e curato dall’artista stessa attraverso l’Errore Metodico, una tecnica fotografica analogica brevettata, basata sulla sovrapposizione intenzionale. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Andreas Muller risponde agli haters: “Parlate ma non sapete un cao”**

Leggi anche: Stasera in tv venerdì 7 novembre: The Wolf of Wall Street

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Francesca Cao. On becoming a wolf.

francesca cao on becomingFrancesca Cao. On Becoming A Wolf - On Becoming A Wolf è il progetto fotografico di Francesca Cao a Roma, una narrazione interiore tra memoria, inconscio ed errore. itinerarinellarte.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.