Cosa: On Becoming A Wolf, mostra fotografica di Francesca Cao curata dall’artista.. Dove e Quando: Galleria Zema, Via Giulia 201 (Roma). Dal 24 gennaio al 7 marzo 2026.. Perché: Un’indagine psicanalitica sul femminile realizzata attraverso l’Errore Metodico, una tecnica analogica brevettata.. La suggestiva cornice di Via Giulia si prepara ad accogliere una riflessione visiva profonda sul tema dell’identità e della liberazione. Il 24 gennaio 2026, la Galleria Zema inaugura On Becoming A Wolf, il nuovo progetto di Francesca Cao. Non si tratta di una semplice esposizione fotografica, ma di un percorso di ricerca durato anni, dove il mezzo analogico viene spinto oltre i propri limiti tecnici per farsi interprete di un’istanza interiore. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Francesca Cao: la fotografia come liberazione selvaggia

Francesca Cao - On Becoming A Wolf

