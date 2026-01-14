Franca Ludwig uccisa per incassare l’assicurazione da tre milioni Arrestati compagno e un’amica
Franca Ludwig, cittadina tedesca di 52 anni, è stata trovata morta nel luglio 2025 in un bosco a San Godenzo, Firenze. Secondo la procura, il suo omicidio sarebbe stato pianificato per incassare un'assicurazione sulla vita di tre milioni di euro. Sono stati arrestati il compagno e un’amica della vittima, sospettati di aver ideato e messo in atto il delitto.
Uccisa per incassare l’assicurazione sulla sua vita. Sarebbe stato questo il movente, secondo la procura di Firenze, per cui è morta Franca Ludwig, cittadina tedesca di 52 anni e il cui cadavere fu ritrovato la mattina del 2 luglio 2025 in un bosco di San Godenzo (Firenze). Il corpo, sul ciglio di uno sterrato, aveva profonde ferite a un arto e alla testa. In un primo momento si ritenne fosse stata vittima di un incidente stradale, perché fu ritrovata era lungo la provinciale 95, detta “Del Castagno”. Ieri, dopo le indagini, sono stati emessi due provvedimenti di fermo su ordine dei pm eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo di Firenze e dalla compagnia di Pontassieve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
