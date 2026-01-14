Franca Ludwig, cittadina tedesca di 52 anni, è stata trovata morta nel bosco di San Godenzo, vicino a Firenze, il 2 luglio. Il suo corpo presenta ferite compatibili con un incidente, ma le indagini ipotizzano un omicidio finalizzato al riscuotimento di un’assicurazione sulla vita. La vicenda solleva dubbi sulla natura della morte e sulle circostanze che l’hanno portata.

La cittadina tedesca 52enne Franca Ludwig, il cui cadavere venne trovato la mattina del 2 luglio scorso in una località boschiva del comune di San Godenzo ( Firenze ), lungo la strada provinciale 95 detta ‘Del Castagno’, sul ciglio di un tratto sterrato, con profonde ferite al capo e a un arto, tali da far ritenere che la donna fosse stata vittima di un incidente stradale, sarebbe stata uccisa per poter incassare il premio dell’assicurazione sulla sua vita. Seguendo questa ipotesi investigativa ieri, su ordine della procura di Firenze che conduce le indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Firenze e della compagnia di Pontassieve hanno eseguito due provvedimenti di fermo d’indiziato di delitto emessi nei confronti di due fiorentini, Emiliano Milza, 52 anni, compagno della vittima, e Simona Hirsch, 59 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Franca Ludwig trovata morta in un bosco a Firenze: uccisa per incassare assicurazione

