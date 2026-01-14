Frana sulla via di Campocecina Rimossi i detriti dalla strada Un masso rimane pericolante

Ieri mattina, sulla strada di Campocecina, si è verificata una frana che ha causato il distacco di un masso dalla parete a fianco della carreggiata. I detriti sono stati rimossi, garantendo il transito, ma un masso rimane ancora pericolante. L'intervento è in corso per valutare la stabilità della zona e prevenire ulteriori rischi.

Momenti di paura ieri mattina lungo la strada per Campocecina. Poco dopo le 9 un grosso masso si è staccato da una parete che costeggia la carreggiata, andando ad impattare violentemente contro l'asfalto. Il grosso masso è precipitato al centro della strada, dividendosi in tre parti che hanno bloccato l'intera carreggiata. Considerato il peso del masso e i metri di altezza da cui è caduto, non è sbagliato dunque parlare di tragedia sfiorata, visto che solo per puro caso, nel momento della caduta, non stavano transitando veicoli. L'episodio è avvenuto in un tratto particolarmente esposto della strada, molto frequentata soprattutto nei fine settimana da residenti, escursionisti e amanti della montagna diretti verso Campocecina.

