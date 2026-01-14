Foto e video nuziali con droni cosa c’è da sapere
La fotografia e videografia di matrimoni si sta evolvendo, integrando tecnologie come i droni per offrire nuove prospettive. Le immagini dall’alto permettono di catturare l’intera cerimonia con dettagli unici e di qualità elevata, arricchendo il racconto visivo dell’evento. In questa guida, scoprirai cosa bisogna sapere sull’uso dei droni nelle foto e nei video nuziali, per un risultato professionale e rispettoso delle normative.
La f otografia di matrimonio è in costante evoluzione. I tradizionali scatti in bianco e nero sono stati infatti sostituiti da immagini decisamente più sofisticate, contenuti per i social e, soprattutto, da fotografie con vista dall’alto della cerimonia grazie all’uso dei droni. Questa tendenza sta guadagnando una popolarità sempre crescente tra le coppie, desiderose di inserire immagini dinamiche nel loro album di nozze: che si tratti di uno scatto aereo degli invitati durante il ricevimento, di una foto ravvicinata del primo bacio degli sposi, o di una ripresa paesaggistica dell’intera location, la fotografia con drone potrebbe rivelarsi una risorsa molto preziosa. 🔗 Leggi su Dilei.it
