Forte esplosione in Italia danni ad auto e palazzo | cos’è successo

Una forte esplosione ha causato danni a veicoli e a un edificio a Tor Sapienza, periferia di Roma. L’incidente, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Di seguito i dettagli su quanto accaduto e le prime verifiche delle autorità.

– Un’esplosione improvvisa ha squarciato il silenzio notturno a Tor Sapienza, nella periferia est di Roma. Erano circa le 1.20 quando un boato violento ha svegliato i residenti di via Tranquillo Cremona, facendo tremare finestre e serrande. In strada, davanti a un condominio, è esplosa una bomba carta, seminando paura e sconcerto tra chi si è affacciato convinto di trovarsi davanti a qualcosa di ben più grave. Danni ma nessun ferito. Per fortuna il bilancio non registra feriti, ma i danni materiali sono evidenti. Il portone del palazzo davanti al quale si è verificata la deflagrazione è stato seriamente danneggiato, mentre l’onda d’urto ha colpito anche alcune auto parcheggiate lungo la strada, lasciando ammaccature e vetri lesionati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

