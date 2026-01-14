Formorienta al via a Padova il corso per diventare coach professionista

Da padovaoggi.it 14 gen 2026

Formorienta a Padova avvia una nuova edizione del corso riconosciuto per diventare Coach Professionista, disponibile a partire da sabato 14 febbraio 2026. Il percorso è pensato per chi desidera acquisire competenze solide e qualifiche ufficiali nel campo del coaching, offrendo un percorso formativo completo e aggiornato. Per ulteriori dettagli e iscrizioni, consultate il sito ufficiale di Formorienta.

Formorienta annuncia la nuova edizione del Corso di Coaching riconosciuto per diventare Coach Professionista, in partenza sabato 14 febbraio 2026. Il programma è pensato per chi vuole operare nel coaching in modo strutturato – in ambito life, business ed executive – e prevede lezioni fruibili in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Scuola di Coaching Certificata | UNI 11601:2024 + ISO 9001 | Corso Coach Professionista | Padova

Video Scuola di Coaching Certificata | UNI 11601:2024 + ISO 9001 | Corso Coach Professionista | Padova

