Formorienta al via a Padova il corso per diventare coach professionista

Formorienta a Padova avvia una nuova edizione del corso riconosciuto per diventare Coach Professionista, disponibile a partire da sabato 14 febbraio 2026. Il percorso è pensato per chi desidera acquisire competenze solide e qualifiche ufficiali nel campo del coaching, offrendo un percorso formativo completo e aggiornato. Per ulteriori dettagli e iscrizioni, consultate il sito ufficiale di Formorienta.

Formorienta annuncia la nuova edizione del Corso di Coaching riconosciuto per diventare Coach Professionista, in partenza sabato 14 febbraio 2026. Il programma è pensato per chi vuole operare nel coaching in modo strutturato – in ambito life, business ed executive – e prevede lezioni fruibili in.

