Formazioni ufficiali Inter Lecce le scelte di Chivu e Di Francesco in vista del match di Serie A
Le formazioni ufficiali di Inter e Lecce per il recupero della 16ª giornata di Serie A, in programma questa sera a San Siro, sono state annunciate dai tecnici Chivu e Di Francesco. Ecco le scelte di formazione adottate dalle due squadre in vista di questa importante partita.
Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Lecce, le scelte dei due tecnici in vista del recupero della 16a giornata di Serie A che andrà in scena questa sera a San Siro. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter Lecce. Queste le scelte di Cristian Chivu e Eusebio Di Francesco per il match delle 20.45 che questa sera si giocherà a San Siro e valido per il recupero della 16a giornata di Serie A, rimandata in occasione della Supercoppa Italiana. FORMAZIONI UFFICIALI INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 9 Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com
