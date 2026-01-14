Forbidden fruit 2 replica puntata del 14 gennaio in streaming | Video Mediaset

Il 14 gennaio, in streaming su Video Mediaset, torna Forbidden Fruit 2 con la replica della puntata. In questa episodio, Halit si trasferisce da Ender per stare vicino a Erim e comunica la sua decisione di separarsi da Yildiz. La soap turca prosegue con le sue vicende, offrendo agli spettatori nuovi sviluppi e approfondimenti sui personaggi e le relazioni.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 14 gennaio  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Halit si trasferisce da Ender per stare vicino a Erim e gli comunica la sua intenzione di separarsi da Yildiz. Ender approfitta della situazione per isolare completamente la ragazza, chiedendo ad Aysel di andare a lavorare da lei. Nel frattempo, Yigit ottiene un lavoro nell’azienda di Halit. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 135 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

