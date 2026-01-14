Fondi negati alla Casa rifugio di Labico | scontro in Regione
Nella regione Lazio si apre un confronto sulle politiche di contrasto alla violenza di genere, con il rifiuto da parte della maggioranza di centrodestra di finanziare la Casa rifugio di Labico. Il no a un ordine del giorno dedicato evidenzia le divergenze politiche sul sostegno alle iniziative locali, suscitando discussioni sul ruolo delle istituzioni nel supporto alle vittime e nella prevenzione.
È scontro aperto alla Pisana sulle politiche di contrasto alla violenza di genere. La maggioranza di centrodestra che sostiene il governatore Francesco Rocca ha bocciato un ordine del giorno che chiedeva un impegno economico mirato per il territorio di Labico, nel sud della provincia di Roma.Al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
