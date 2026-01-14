Fondazione Teatro Due la giunta dica se intenda avviare azione di rivalsa

L'interrogazione presentata dal consigliere Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia riguarda le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono la Fondazione Teatro Due di Parma. La giunta è chiamata a chiarire se intenda intraprendere azioni di rivalsa in relazione a quanto emerso. La questione è discussa in sede di commissione, per fare chiarezza sulle eventuali conseguenze e responsabilità.

Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Fondazione Teatro Due di Parma sono al centro di un'interrogazione a risposta in commissione, presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi. Nel suo atto ispettivo, il consigliere ripercorre quanto accaduto: a seguito dei ricorsi.

