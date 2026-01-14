Fofi fa sfracelli in Eccellenza

Fofi si distingue in Eccellenza, dominando la classifica con risultati significativi. Pongetti Ripresi ha conquistato tutti i campionati, dai livelli regionali alla Seconda Categoria, dopo aver vinto in D. Tra i bomber, Di Renzo dell’Aquila si distingue nel massimo campionato dilettantistico con una doppietta, tornando al comando della classifica marcatori e superando Sparacello, che lo aveva raggiunto nella giornata precedente.

Pongetti Ripresi tutti i campionati, dopo la D anche quelli regionali dall'Eccellenza alla Seconda Categoria, e bomber che tornano a scatenarsi con Di Renzo dell'Aquila che nel massimo campionato dilettantistico nazionale firma una doppietta tornando solo al comando, distanziando il compagno di squadra Sparacello che lo aveva raggiunto nella giornata precedente. Pesantissimo il gol di Cericola, che sale a 6 centri regalando il successo all' Ancona 1-0 sul Termoli. In Eccellenza, la capolista Fermana guida pure tra i bomber: Fofi 10 reti. Serie D. 13 reti: Di Renzo (L'Aquila) 11 reti: Sparacello (L'Aquila) 9 reti: Infantino (Notaresco) 8 reti: Kouko (Ancona), Vianni (Ostiamare) 7 reti: D'Angelo (Recanatese) 6 reti: Della Pietra (UniPomezia), Pierfederici (Recanatese), Banegas (L'Aquila), Martiniello (Giulianova), Carpani (Teramo), Alonzi (Vigor Senigallia), Cericola (Ancona), Spinosa (Ostiamare), Curatolo (Sora), Fall (Teramo) 5 reti: Romano (Termoli), Osorio (Maceratese), Rovinelli (Ancona), Maio (Atletico Ascoli), Casolla (Fossombrone) Eccellenza.

