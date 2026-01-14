FMOF e indennità DSGA | chiarimenti del Ministero su compensi accessori e scuole dimensionate

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato un tavolo tecnico per chiarire l’utilizzo delle economie FMOF e le risorse dedicate ai DSGA, in particolare riguardo ai compensi accessori e alle scuole dimensionate. L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire le modalità di gestione delle risorse e delle indennità, offrendo indicazioni utili per il settore scolastico.

Si è tenuto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito un tavolo tecnico dedicato all’utilizzo delle economie FMOF e alle risorse destinate ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. L’incontro, come riporta ANIEF – presente con la prof.ssa Daniela Rosano e il DSGA Alberico Sorrentino – è stato convocato a seguito delle richieste di chiarimento avanzate dal sindacato, con particolare attenzione alle conseguenze applicative per le scuole oggetto di accorpamento o dimensionamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Indennità DSGA per gli anni 2021-2024: il Ministero chiede a NoiPA l’emissione dei pagamenti entro dicembre. NOTA

Leggi anche: Assistente amministrativo che svolge incarico provvisorio di DSGA non può chiedere ruolo DSGA d’ufficio ma solo indennità economica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Arretrati Scuola: Firmata l’Intesa sul FMOF. Sbloccati 31,8 Milioni per Docenti, ATA, DSGA - Si è conclusa in data 23 ottobre 2025 la trattativa presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per definire l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sui criteri di ... msn.com

Firmata l’ipotesi di CCNI sulle Economie FMOF: in arrivo nuovi compensi per Docenti, ATA e DSGA - E’ stato raggiunto l’accordo tra il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) e i sindacati per la ripartizione dei fondi residui del FMOF 2022/23 e 2023/24. ticonsiglio.com

In arrivo nuovi compensi, indennità e una tantum per Docenti, ATA e DSGA con il Contratto Integrativo sul FMOF - Con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) sono in arrivo nuovi compensi, indennità e un compenso una tantum per il ... ticonsiglio.com