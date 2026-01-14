Flusso veicolare in sicurezza unica alternativa resta la SP delle Breccelle | emergenza frana a Contrada il punto sulle misure

L'emergenza frana a Contrada ha portato all'adozione di misure di sicurezza per il flusso veicolare. Attualmente, l’unica alternativa percorribile è la SP delle Breccelle, che rappresenta una soluzione temporanea per garantire il transito in sicurezza. La situazione rimane sotto costante monitoraggio, con aggiornamenti sulle ulteriori misure previste nelle prossime settimane.

14 gennaio 2026 – La situazione legata all’emergenza frana che sta interessando il territorio di Contrada e le aree circostanti rimane delicata, ma si registrano significativi sviluppi sul fronte delle misure di sicurezza.Nuovi semafori e regolamentazione del traffico veicolareSono stati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

