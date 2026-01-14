Flusso veicolare in sicurezza unica alternativa resta la SP delle Breccelle | emergenza frana a Contrada il punto sulle misure

Da avellinotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'emergenza frana a Contrada ha portato all'adozione di misure di sicurezza per il flusso veicolare. Attualmente, l’unica alternativa percorribile è la SP delle Breccelle, che rappresenta una soluzione temporanea per garantire il transito in sicurezza. La situazione rimane sotto costante monitoraggio, con aggiornamenti sulle ulteriori misure previste nelle prossime settimane.

14 gennaio 2026 – La situazione legata all’emergenza frana che sta interessando il territorio di Contrada e le aree circostanti rimane delicata, ma si registrano significativi sviluppi sul fronte delle misure di sicurezza.Nuovi semafori e regolamentazione del traffico veicolareSono stati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ex SR 88 chiusa tra Contrada e Avellino per frana: strada impraticabile e viabilità alternativa

Leggi anche: Terni, nuovo semaforo intelligente in viale Brin: “I sensori a terra ottimizzano il flusso veicolare” La novità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.