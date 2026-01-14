Flavio Cobolli vittima dello scherzo di Bellucci | Andatevene a faco mi hai fatto togliere la maglietta
Durante un momento di leggerezza, Mattia Bellucci ha organizzato uno scherzo a Flavio Cobolli, numero 22 del ranking ATP. La reazione del tennista italiano, sorpresa e divertita, ha catturato l’attenzione. Un episodio che ha mostrato il lato più spontaneo dei giocatori, senza enfasi o sensazionalismi, evidenziando l’aspetto più umano e quotidiano del mondo del tennis.
Mattia Bellucci protagonista di uno scherzo perfetto a Flavio Cobolli: la reazione del tennista numero 22 al mondo è tutta da ridere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Omicidio del pizzaiolo Maimone, Valda: “La tragedia mi consuma”. Il padre della vittima: “Scuse prevedibili”
Leggi anche: Valeria Marini e Pierluigi Diaco litigano ancora in diretta: “Falso, non mi hai trattata bene”. Lui: “Bugiarda”
Flavio Cobolli vittima dello scherzo di Bellucci: “Andatevene a fac..o, mi hai fatto togliere la maglietta” - Mattia Bellucci protagonista di uno scherzo perfetto a Flavio Cobolli: la reazione del tennista numero 22 al mondo è tutta da ridere ... fanpage.it
Cobolli e lo scherzo telefonico di Bellucci: "Smetto di giocare a tennis" - Video - " Penso di smettere di giocare a tennis ", inizia così la telefonata, nell'ultima puntata di Time Break tra il tennista azzurro e il connazional ... adnkronos.com
Cobolli e lo scherzo telefonico di Bellucci: “Smetto di giocare a tennis” - “Penso di smettere di giocare a tennis”, inizia così la telefonata, nell’ultima puntata di Time Break tra il tennista azzurro e il ... sassarinotizie.com
«Penso di smettere di giocare a tennis» Lo scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli nell'ultima puntata di Time Break è ORO x.com
Tra gli uomini, ci sono Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22), tra le donne Jasmine Paolini (7) facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.