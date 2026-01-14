Flavio Cobolli vittima dello scherzo di Bellucci | Andatevene a faco mi hai fatto togliere la maglietta

Durante un momento di leggerezza, Mattia Bellucci ha organizzato uno scherzo a Flavio Cobolli, numero 22 del ranking ATP. La reazione del tennista italiano, sorpresa e divertita, ha catturato l’attenzione. Un episodio che ha mostrato il lato più spontaneo dei giocatori, senza enfasi o sensazionalismi, evidenziando l’aspetto più umano e quotidiano del mondo del tennis.

