Fiumicino potature in piazza Dalla Chiesa | la disciplina di traffico provvisoria

A Fiumicino, a partire dal 15 gennaio 2026, sarà in vigore una disciplina di traffico temporanea in piazza Dalla Chiesa. Questa modifica si rende necessaria per consentire le operazioni di potatura e rimozione delle ramaglie degli alberi di leccio presenti nell’area. La misura, annunciata dall’amministrazione comunale, mira a garantire la sicurezza e il corretto svolgimento degli interventi di manutenzione.

Fiumicino, 15 gennaio 2026 – Scatterà dal 15 gennaio 2026 una disciplina di traffico provvisoria in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove sono programmati interventi di potatura e rimozione delle ramaglie delle alberature di leccio. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al termine dei lavori e interesseranno la fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:30. Il provvedimento è stato adottato per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e prevede il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in prossimità degli alberi interessati dagli interventi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Fiumicino, lavori di potatura su via dei Nocchieri: la viabilità provvisoria

Leggi anche: Best Woman a Fiumicino: viabilità provvisoria per la gara podistica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lavori Acea sulla rete idrica, Fiumicino senz’acqua per 13 ore: le zone interessate - Acea Ato 2 ha annunciato lavori di manutenzione strordinaria. fanpage.it