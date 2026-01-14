Il governo Meloni ha adottato numerose iniziative in ambito fiscale, industriale e pensionistico, ma l’economia italiana sembra aver mantenuto una certa stabilità senza segnali di progresso significativo. Nonostante gli sforzi politici, le dinamiche del paese evidenziano come le misure adottate non abbiano ancora prodotto i risultati sperati, lasciando il comparto economico sostanzialmente fermo.

La politica economica del governo Meloni è quella del criceto: corre nella ruota senza avanzare di un centimetro. Lo confermano i tre interventi principali della legge di bilancio:

© Ilfoglio.it - Fisco, industria e pensioni. Il governo si è mosso tanto, ma l'economia è rimasta ferma

