Fisco industria e pensioni Il governo si è mosso tanto ma l’economia è rimasta ferma
Il governo Meloni ha adottato numerose iniziative in ambito fiscale, industriale e pensionistico, ma l’economia italiana sembra aver mantenuto una certa stabilità senza segnali di progresso significativo. Nonostante gli sforzi politici, le dinamiche del paese evidenziano come le misure adottate non abbiano ancora prodotto i risultati sperati, lasciando il comparto economico sostanzialmente fermo.
La politica economica del governo Meloni è quella del criceto: corre nella ruota senza avanzare di un centimetro. Lo confermano i tre interventi principali della legge di bilancio:
