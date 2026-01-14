Fisco in arrivo 395 mila controlli digitali Come funzionano davvero e chi rischia di più

Da panorama.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il sistema fiscale italiano si appresta a implementare una vasta operazione di controlli digitali, con circa 395 mila verifiche previste. Questo processo mira a rendere più efficiente la lotta all’evasione fiscale, attraverso strumenti tecnologici sempre più sofisticati. Chi sono i soggetti più a rischio e come funzionano le nuove modalità di controllo? Di seguito, una panoramica chiara e dettagliata delle novità in arrivo.

Nel 2026 il sistema fiscale italiano entra nella fase più avanzata della sua trasformazione digitale. Il piano dell’anno prevede 395 mila verifiche complessive, di cui 320 mila affidate all’Agenzia delle Entrate e 75 mila alla Guardia di Finanza. Non si tratta più di controlli casuali, ma di un’analisi sistematica guidata da infrastrutture tecnologiche che operano in continuità. La regia di questo ecosistema è nelle mani di Sogei, che incrocia ogni giorno oltre 200 banche dati: dalle dichiarazioni fiscali ai movimenti bancari, dalle fatture elettroniche alle spese tracciate. L’obiettivo è far emergere le incoerenze tra ciò che il contribuente dichiara e ciò che effettivamente sostiene o movimenta. 🔗 Leggi su Panorama.it

fisco in arrivo 395 mila controlli digitali come funzionano davvero e chi rischia di pi249

© Panorama.it - Fisco, in arrivo 395 mila controlli digitali. Come funzionano davvero e chi rischia di più

Leggi anche: Fisco, scattano 395 mila controlli (digitali): incroci tra 730, conti e spese, come funzionano e chi rischia di più

Leggi anche: Fisco, il 730 nel mirino: verifiche digitali a raffica, chi rischia grosso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

In arrivo 395mila controlli incrociati di Agenzia delle entrate e guardia di finanza; Fisco, 395mila controlli in arrivo. Chi rischia di più; Fisco, piano per 395mila controlli incrociati nel 2026: cosa prevede; Fisco, pronti 395 mila controlli incrociati: verifiche su 200 banche dati e indice di affidabilità, cosa fa scattare l’allarme.

fisco arrivo 395 milaFisco, nel 2026 scattano 395 mila controlli (digitali): incroci tra 730, conti correnti e spese, come funzionano e chi rischia di più - Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza incroceranno dati e algoritmi per guidare le verifiche. msn.com

In arrivo 395mila controlli incrociati di Agenzia delle entrate e guardia di finanza - Lotta al sommerso con verifiche capillari, anche con l'accesso ai dati bancari. today.it

fisco arrivo 395 milaFisco, via ai controlli incrociati: 395mila verifiche con l’algoritmo - L’anomalia non nasce dal caso ma dai numeri: ricavi, spese, fatture elettroniche e flussi Iva alimentano gli alert che aprono l’istruttoria, spesso con una richiesta di chiarimenti. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.