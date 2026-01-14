Fisco in arrivo 395 mila controlli digitali Come funzionano davvero e chi rischia di più

Nel 2026, il sistema fiscale italiano si appresta a implementare una vasta operazione di controlli digitali, con circa 395 mila verifiche previste. Questo processo mira a rendere più efficiente la lotta all’evasione fiscale, attraverso strumenti tecnologici sempre più sofisticati. Chi sono i soggetti più a rischio e come funzionano le nuove modalità di controllo? Di seguito, una panoramica chiara e dettagliata delle novità in arrivo.

Nel 2026 il sistema fiscale italiano entra nella fase più avanzata della sua trasformazione digitale. Il piano dell'anno prevede 395 mila verifiche complessive, di cui 320 mila affidate all'Agenzia delle Entrate e 75 mila alla Guardia di Finanza. Non si tratta più di controlli casuali, ma di un'analisi sistematica guidata da infrastrutture tecnologiche che operano in continuità. La regia di questo ecosistema è nelle mani di Sogei, che incrocia ogni giorno oltre 200 banche dati: dalle dichiarazioni fiscali ai movimenti bancari, dalle fatture elettroniche alle spese tracciate. L'obiettivo è far emergere le incoerenze tra ciò che il contribuente dichiara e ciò che effettivamente sostiene o movimenta.

