Firenze Franka Ludwing sarebbe stata uccisa per soldi

Firenze è stata teatro di un tragico episodio: Franka Ludwig è stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata vittima di un'aggressione motivata da motivi economici, con l’utilizzo di un ipnotico, violenza fisica e un investimento con l’automobile. La vicenda solleva domande sulla motivazione e i dettagli di questa tragica vicenda.

Uccisa per i soldi. Stordita con un potente ipnotico, colpita più volte con una pietra, poi investita con la macchina e lasciata sul sentiero. Sarebbe morta così Franka Ludwing, 52enne trovata senza vita il 2 luglio scorso nel comune di San Godenzo, in provincia di Firenze. Ora la svolta nelle indagini: non sarebbe stato un pirata della strada, come inizialmente ipotizzato, ma il compagno, Emiliano Milza, 52 anni di Montorsoli in provincia di Firenze e l'amica della vittima, Simona Hirsch, 59 anni, entrambi fermati dai carabinieri di Firenze su ordine della procura con l'accusa di concorso in omicidio premeditato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze,"Franka Ludwing sarebbe stata uccisa per soldi Leggi anche: Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi” Leggi anche: La morte di Franka Ludwig a Firenze, fermati compagno e amica: l'avrebbero uccisa per incassare premi assicurativi per 1 milione di euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Franka Ludwig uccisa per l’assicurazione da 1 milione: dopo 6 mesi fermati il compagno e un’amica; Chi sono i due arrestati per l’omicidio Ludwig. Franka stordita con un farmaco, ammazzata e lasciata sul sentiero. “Killer per un milione di euro”; Firenze, morte di Franka Ludwig: fermati il compagno e un'amica; Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, marito e amica fermati con l'accusa di omicidio per l'assicurazione. Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, la svolta dopo 6 mesi: arrestati compagno e amica per omicidio - Due arresti per l'omicidio di Franka Ludwig, trovata senza vita il 2 luglio 2025 nei boschi di San Godenzo. tag24.it

