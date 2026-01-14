Firenze svolta per la morte di Franka Ludwig | fermati il compagno e un' amica | Volevano riscuotere l' assicurazione

A Firenze, si sono fermati un uomo e un’amica in relazione alla morte di Franka Ludwig. Le indagini suggeriscono che il movente potrebbe essere il premio assicurativo di circa un milione di euro intestato alla donna. La vicenda è ancora sotto approfondimento, con le autorità che continuano a svolgere le indagini per chiarire i dettagli di questo episodio.

Secondo gli inquirenti il premio di circa un milione intestato alla donna sarebbe stato il movente del suo omicidio. Il corpo trovato in un bosco a luglio.

