Fiorentina | Fabio Paratici direttore sportivo viola dal 4 febbraio Fino ad allora resterà legato al Tottenham
La Fiorentina ha annunciato l’ingresso di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, a partire dal 4 febbraio 2026. Fino a quella data, Paratici rimarrà impegnato con il suo ruolo al Tottenham. La società ha confermato la scelta di affidarsi alla sua esperienza per rafforzare il settore sportivo e sviluppare progetti futuri.
La Fiorentina ha reso noto che "Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l'incarico di direttore sportivo". L'ex ds della Juventus, dunque, lascerà il Tottenham e tornerà in Italia dopo la fine del calciomercato che, in Inghilterra si chiuderà un giorno dopo rispetto all'Italia, ossia il 3 e non il 2 febbraio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Paratici Fiorentina, ora è ufficiale: dal 4 febbraio sarà il nuovo Direttore Sportivo viola. Il comunicato del club
Leggi anche: Fiorentina: Paratici arriverà soltanto a febbraio. Deve lavorare per il Tottenham. Vanoli: due giorni liberi ai viola
Perché Paratici non è stato ancora annunciato dalla Fiorentina anche sta già lavorando nell'ombra; Perché Paratici non è ancora ufficiale alla Fiorentina e chi sta conducendo il mercato viola; Paratici, l'arrivo alla Fiorentina ufficiale da febbraio: c'è un motivo; L'arrivo di Paratici alla Fiorentina è a rischio? Cosa chiede il Tottenham.
Fiorentina, ufficiale: Paratici è il nuovo direttore sportivo. Quando assumerà l'incarico - La notizia era nota da settimane, adesso è arrivata l'ufficialità. corrieredellosport.it
Fiorentina, ora è ufficiale: Paratici nuovo direttore sportivo dal 4 febbraio - Dopo l'accordo trovato nelle scorse settimane, la società viola ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham a ... msn.com
Fabio Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina: sarà operativo dal 4 febbraio - Fabio Paratici è il nuovo uomo mercato della Fiorentina, che ne ha annunciato l'ingaggio tramite il proprio sito ufficiale. m.tuttomercatoweb.com
FABIO PARATICI DAL 4 FEBBRAIO SARÁ IL NUOVO DS DELLA FIORENTINA ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina. #forzaviola #fiorentina x.com
La Fiorentina pensa a Daniele Rugani È un'idea di Fabio Paratici Lo lascereste andare La notizia completa nel primo commento facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.