Fiorentina | Fabio Paratici direttore sportivo viola dal 4 febbraio Fino ad allora resterà legato al Tottenham

La Fiorentina ha annunciato l’ingresso di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, a partire dal 4 febbraio 2026. Fino a quella data, Paratici rimarrà impegnato con il suo ruolo al Tottenham. La società ha confermato la scelta di affidarsi alla sua esperienza per rafforzare il settore sportivo e sviluppare progetti futuri.

La Fiorentina ha reso noto che "Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l'incarico di direttore sportivo". L'ex ds della Juventus, dunque, lascerà il Tottenham e tornerà in Italia dopo la fine del calciomercato che, in Inghilterra si chiuderà un giorno dopo rispetto all'Italia, ossia il 3 e non il 2 febbraio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

