Fiorentina è ufficiale Paratici nuovo direttore sportivo da febbraio | Era il mio desiderio

Fiorentina ha annunciato l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, con inizio ufficiale previsto per il 4 febbraio 2026. La società conferma così il rafforzamento del proprio staff tecnico, con un professionista di esperienza nel settore. La nomina di Paratici rappresenta un passo importante nel progetto sportivo del club, che punta a consolidare la propria posizione nel campionato italiano.

Firenze, 14 gennaio 2026 - Fabio Paratici sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a cominciare dal prossimo 4 febbraio. Lo ha comunicato il club viola con una nota ufficiale nel primo pomeriggio, svelando formalmente quello che si sapeva da tempo. I n questa sessione di mercato Paratici sta di fatto svolgendo un lavoro di super consulente - sulle operazioni Solomon e Harrison c'è chiaramente il suo marchio - mentre dal 4 febbraio ricoprirà una carica ufficiale nell'organigramma viola. Che sarà ridefinito. Perché Paratici non sarà il responsabile dell'area tecnica come si pensava, ma proprio direttore sportivo, ruolo in questo momento occupato da Roberto Goretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

