Fiorentina colpo per la dirigenza | Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo

La Fiorentina annuncia l'ingresso di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, segnando un importante passo nella strategia del club. Con una consolidata esperienza nel calcio italiano e internazionale, Paratici si unisce alla squadra dirigenziale per contribuire alla crescita della società. Questa nomina mira a rafforzare il progetto sportivo e a promuovere una gestione più efficace delle attività legate alla rosa e alle future sfide della Fiorentina.

FIRENZE – Adesso è ufficiale. La Fiorentina ridisegna il proprio organigramma e cala un asso per la scrivania più importante. Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del club gigliato. La società ha rotto gli indugi con un comunicato diramato poco fa. La scelta della proprietà ricade dunque su un profilo di altissimo livello e di comprovata esperienza internazionale. Per vedere il dirigente piacentino pienamente operativo al Viola Park bisognerà attendere ancora qualche giorno. La nota del club specifica infatti che l'incarico decorrerà ufficialmente a partire dal 4 febbraio 2026. Una data non casuale, che segnerà l'inizio di un nuovo corso tecnico per la società toscana, pronta ad affidare le chiavi del mercato e della gestione sportiva all'ex manager di Juventus e Tottenham.

La Fiorentina è vicina a Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo

