Fiorentina | anticipate al sabato trasferta di Napoli e partita col Torino Domani presentazione di Brescianini e Solomon

La Fiorentina anticipa alcune delle prossime sfide di campionato, spostando la trasferta di Napoli e la partita con il Torino al sabato. Domani sarà presentato ufficialmente Brescianini e Solomon, nuovi acquisti della squadra. La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle giornate ventitreesima e ventiquattresima, offrendo un quadro chiaro del calendario imminente per i toscani.

Moviola #Lazio #Fiorentina, riflettori puntati sull’episodio più discusso del match: il contatto in area tra #Gila e #Gudmundsson, che ha acceso il dibattito dopo l’intervento del VAR. L’arbitro #Sozza aveva lasciato proseguire, giudicando regolare l’intervento facebook

