Fiorentina | anticipate al sabato trasferta di Napoli e partita col Torino Domani presentazione di Brescianini e Solomon

14 gen 2026

La Fiorentina anticipa alcune delle prossime sfide di campionato, spostando la trasferta di Napoli e la partita con il Torino al sabato. Domani sarà presentato ufficialmente Brescianini e Solomon, nuovi acquisti della squadra. La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle giornate ventitreesima e ventiquattresima, offrendo un quadro chiaro del calendario imminente per i toscani.

La Lega Serie A ha reso noti date e orari della ventitreesima e della ventiquattresima giornata di campionato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

